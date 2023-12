Peruviano spara in strada: gambizzato un 49enne

di Mario Antoni

Far west in pieno giorno a Centocelle. Tre spari, uditi nitidamente, hanno riecheggiato tra i palazzi, facendo sprofondare le panico i residenti che erano pronti allo svago domenicale. Quando è arrivata la polizia, Samuel La Puente Salazar Jaive, cittadino peruviano di 49 anni, stringeva ancora in mano la pistola fumante. A pochi metri di distanza, in una pozza di sangue, ferito alla gamba da due proiettili c'era il quarantanovenne Antonio Selvaggio.

È la cronaca, della tragedia sfiorata ieri mattina intorno alle 7 in via di Tor de' Schiavi all'incrocio con via delle Rose. Ancora poco chiari i motivi del gesto. L'uomo fermato, che nel tardo pomeriggio di ieri è stato portato nel carcere di Regina Coeli, non ha rilasciato dichiarazioni, agli investigatori della sezione omicidi della squadra mobile a quelli del distratto del Prenestino, intervenuti insieme alle volanti subito dopo la segnalazione al 113.

La vittima della gambizzazione non sembra inserita in contesti criminali che facciano pensare ad un regolamento di conti legato al mondo degli stupefacenti. Gli agenti della scientifica, durante il sopralluogo sula scena del crimine, hanno repertato un foro da proiettile anche su un'auto parcheggiata vicino dove è stato trovato il ferito.

Al vaglio, da parte degli inquirenti della procura di Roma che coordinano le indagini anche il movente del rimprovero.

Sabato sera invece un altro episodio inquietante è avvenuto ad Ardea, sul litorale romano, dove ragazzo di 22 anni, di etnia sinti nomade stato ferito con un colpo di pistola in via Monti di Santa Lucia . Il giovane, appartenente alla famiglia di camminanti di Noto, si è presentato all'ospedale di Pomezia insieme a sua madre raccontando di esser stato aggredito alle spalle, da sconosciuti che volevano rapinarlo. Nel tentativo di difendersi il giovane sarebbe caduto a terra e nel rialzarsi uno dei due gli avrebbe sparato alla mano.

riproduzione riservata ®

Ultimo aggiornamento: Lunedì 18 Dicembre 2023, 06:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA