Peroni cruda chiude la mostra "Acqua e birra per la capitale"

Si è chiusa con una celebrazione di Peroni Cruda la mostra “Acqua e Birra per Roma Capitale”. L’ultimo giorno dell’esposizione - che ha raccontato il legame tra la Città e la sua birra, e che in un solo mese di apertura ha fatto registrare, nel complesso di S. Ivo alla Sapienza, più di mille visitatori – ha visto protagonista la prima “non pastorizzata” della famiglia Peroni, una birra che a soli due anni dall’ingresso nel mercato si è distinta nell’ambito delle più prestigiose competizioni internazionali del settore brassicolo. L’esclusiva degustazione, guidata dal Mastro Birraio Raffaele Sbuelz, ha dato la possibilità di conoscere le caratteristiche che distinguono Peroni Cruda e che hanno permesso a questa birra di essere nominata, tra gli altri riconoscimenti ottenuti, ​​International Style Lager of The Year in occasione del New York International Beer Competition 2018. Distinguendosi tra le oltre 600 birre, provenienti da 14 Paesi, che hanno preso parte all’ultima edizione della competizione nel cuore di Manhattan, Peroni Cruda è stata dunque riconosciuta ​​quest’anno come miglior birra a livello internazionale della sua categoria.



Una birra “speciale”, dunque, per una location altrettanto prestigiosa, come quella dell’Archivio di Stato nel complesso di S. Ivo alla Sapienza, che nell’ultimo mese ha ospitato una mostra che ha ripercorso il legame storico tra Birra Peroni e Roma. L’esposizione, in particolare, ha consentito di ricostruire attraverso testimonianze e documenti ufficiali la relazione tra la crescita urbana, demografica e produttiva della città capitolina e i luoghi di produzione, promozione e vendita di Birra Peroni tra la fine dell’800 e il ‘900, con particolare riferimento alla stretta connessione tra Birra Peroni e l’Acqua Pia Antica Marcia, azienda nata nel 1869 per gestire e vendere acqua dell’acquedotto romano e che, ancora oggi, gestisce alcuni servizi idrici della Capitale. “Peroni Cruda – ha detto Ludovica Lioy, Peroni Family Brand Manager – ha contributo a tenere alto in questi due anni l’onore del made in Italy nel mondo.



La sua qualità, riconosciuta dai consumatori ma anche dai principali esperti del settore, deriva dall’ingrediente principale, il Malto 100% Italiano, e dal processo produttivo che, grazie alle basse temperature e alla microfiltrazione dei lieviti, garantisce un prodotto stabile nel tempo che mantiene, ad ogni assaggio, la stessa freschezza della birra come appena spillata in birrificio”. “Questo è il motivo per cui Peroni Cruda – sottolinea Lioy - è buona come appena fatta e rende il privilegio dei nostri mastri birrai un piacere per tutti”. In linea con le caratteristiche della birra, nel corso della degustazione, Peroni Cruda è stata abbinata ad alcune delle migliori espressioni della gastronomia italiana e laziale. Prodotti freschi – proprio come Peroni Cruda – e di estrema qualità come ricottine fresche con miele, caprese di ciliegina di bufala e pachino, formaggio primosale, panna di bufala con pomodori secchi, ma anche la caciotta fior di pecora di Norcia, la Corallina Tuscolana e la Salamella romana piccante.

