Trentenne si appostava fuori dalle scuole a Roma: arrestato per tentata violenza sessuale

Lo sguardo fisso sui bambini, il sorrisetto allettante e ogni tanto dei baci tirati qua e là, camuffati sotto l’aria di una smorfia. Un guardone, l’altro pomeriggio, si è appostato fuori da una scuola del Pigneto pronto ad avvicinare i piccoli alunni che giocavano all’uscita di un plesso della scuola primaria. L’atteggiamento dell’uomo, un trentenne ternano, però, non è sfuggito alle mamme.

Ad una ad una si sono chieste chi fosse lo sconosciuto e vista l’aria trasandata e l’atteggiamento ambiguo si sono messe in allerta, prendendo i bambini per mano e allontanandosi velocemente. Stessa trafila per un papà: notato il guardone, è entrato in un bar per mettere in sicurezza la figlioletta ed evitare tensioni. Ma il presunto maniaco non ha desistito e lo ha seguito lo stesso. Visti i sospetti, è stato chiesto l’intervento delle forze di polizia. Lo scatto fatto dal guardone per allontanarsi non è bastato, però. E’ stato fermato ed arrestato nelle vicinanze con l’accusa di tentata violenza sessuale aggravata dall’età delle vittime, in particolare una bimba di 8 anni. I fatti risalgono a giovedì pomeriggio, nel piccolo parco di fronte al plesso della scuola primaria Enrico Toti, proprio in via del Pigneto. Si è scoperto poi che l’arrestato aveva un precedente specifico. Aveva avuto il divieto di dimora a Terni perché tempo prima aveva palpeggiato una ragazzina in strada. Ieri mattina per l’uomo, un trentenne originario di Terni, si è svolto in tribunale il processo per direttissima. L’arresto è stato convalidato. Ma l’uomo non ha saputo dare una giustificazione dei suoi gesti, baci tirati compresi. Il magistrato di turno per il gruppo antiviolenza, il pm Antonio Verdi, nonostante il fermato non avesse avuto la possibilità di toccare i bambini, ha comunque ritenuto che si fosse consumato un tentativo di violenza sessuale.

Ultimo aggiornamento: Sabato 28 Novembre 2020, 09:49

