Pedofilo ricercato in tutta Europa arrestato a Ostia

Ostia durante i giorni di festa. Si tratta di un Due persone arrestate e una denunciata. È il bilancio di due giorni di controlli effettuati dai carabinieri di Ostia durante i giorni di festa. Si tratta di un pedofilo ricercato in tutta Europa, una donna evasa dai domiciliari e un ucraino trovato con un'ascia nel portabagagli.



Un 52enne romano, sul quale pendeva un mandato di arresto europeo emesso dalle autorità inglesi per pornografia minorile e stupefacenti, è stato fermato a Ostia mentre era alla guida di un'auto per un controllo. Riconosciuto dai carabinieri del Gruppo Ostia è stato riconosciuto e portato a Regina Coeli.

Sempre a Ostia, durante un posto di controllo, i carabinieri hanno fermato un ucraino di 37 anni sorpreso con un'ascia nascosta nel portabagagli. L'arma è stata sequestrata e l'uomo denunciato all'autorità giudiziaria per porto abusivo di armi.

Durante altri controlli, a Ponte Galeria una 50enne ai domiciliari per droga è stata riconosciuta dai militari mentre passeggiava in strada senza autorizzazione. La donna è stata arrestata e portata in caserma in attesa dell'udienza di convalida.

Sabato 4 Gennaio 2020, 13:54

