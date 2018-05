Roma, pecore per tosare l'erba dei parchi: l'idea della giunta Raggi​

Venerdì 18 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 11:42 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Lainsiste e rilancia con la possibile soluzione ecologica per ovviare alle carenze di personale e mezzi deldel Campidoglio. L'assessora all'Ambiente,, aveva infatti annunciato di voler seguire l'esempio di città come Berlino e utilizzareper tagliare in modo del tutto naturale l'erba nelle ville e nei parchi pubblici di, che ha una superficie di, pari a 44 milioni di metri quadrati, tra le più alte di tutta Europa.Secondo l'assessora il piano è sostenibile ed efficace, come dimostrano i primi collaudi effettuati nel, dove sono state già impiegate duemila pecore. L'annuncio aveva suscitato qualche perplessità e anche un po' di scherno nelle opposizioni, ma l'idea sembra percorribile e per questo Pinuccia Montanari ha anche rilanciato, in un'intervista a InBlu Radio : «Roma ha giàdi sua proprietà, allevate in due aziende agricole comunali, una a Castel di Guido e una in zona Tenuta del Cavaliere. Qui vengono allevate anche le, che potrebbero essere utilizzate negli spazi pubblici dove l'erba è più alta. Saranno ovviamente utilizzate ine siamo felici di firmare Protocolli d'Intesa con soggetti che possono mettere a disposizione questo tipo di soluzioni. Solo per pulire il Parco di Centocelle, ad esempio, basterebbero quattro giorni con un risparmio annuo di 150mila euro».L'annuncio della Montanari aveva suscitato più di unaper motivi di, non tanto per gli escrementi lasciati dagli animali, quanto per la possibilità che le pecore possano diffondere parassiti come le zecche. Al riguardo, l'assessora ha spiegato: «Abbiamo già ricevuto il parere positivo di associazioni come ile la. È ovvio che gli animali che saranno impiegati devono essere sani e sottoposti aparticolari, qualcuno si meraviglia ma ci sono leggi del Parlamento che regolano tutto questo. Possiamo e vogliamo fare una scelta ecologica coraggiosa, innovativa e all’altezza delpiù grande d’Europa».