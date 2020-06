Paziente devasta il pronto soccorso, paura a Roma: «Sangue ovunque, un milione di euro di danni». Vigilante spara in aria

Un uomo di 44 anni ha letteralmente, dove era stato condotto sedato e accompagnato dalla Polizia stamattina all'alba. A rendere nota la vicenda è lo stesso ospedale, in una nota secondo cui il 44enne «si è reso responsabile di gravissimi danni ai locali, alle apparecchiature e alle vetrate della struttura». L'uomo è stato bloccato dai carabinieri con l'utilizzo di spray al peperoncino. I danni, secondo una prima stima, ammonterebbero a circa un milione di euro.A quanto ricostruito finora, arrivato con il 118 in ospedale, prima si è autolesionato poi ha aggredito una guardia giurata con un estintore e ha cercato di rubargli la pistola. Il vigilante, secondo quanto si è appreso da fonti investigative, avrebbe sparato in aria fuori dalla struttura un colpo a scopo intimidatorio. Il 44enne avrebbe poi aggredito i carbinieri che lo hanno bloccato usando lo spray al peperoncino. I militari, medicati in ospedale, se la sono cavati con pochi giorni di prognosi. L'uomo si trova ora nel carcere di Regina Coeli ed è accusato di tentata rapina, danneggiamento, minaccia aggravata e resistenza a pubblico ufficiale.«L'uomo - è spiegato nella nota dell'ospedale - giunto in ospedale accompagnato dalle Forze dell'Ordine e sedato ma già in stato di grave agitazione, dopo essere stato sottoposto ad accertamenti radiologici si è armato di un estintore e ha devastato le porte e le finestre dei locali del codice rosso, il locale della Tac e quelle delle ecografie causando danni ingenti alle apparecchiature. L'immediato intervento del personale dell'ospedale e della vigilanza interna ha scongiurato che la furia aggressiva si riversasse sugli operatori sanitari e sugli utenti presenti in quei momenti in Pronto Soccorso, che non hanno riportato danni ne ferite».