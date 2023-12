Roma, paura in Prati: esplodono diversi scooter all’incrocio tra largo Trionfale e via della Giuliana. Fiamme fino ai palazzi Sono 14 tra moto e motorini parzialmente o completamente carbonizzati, indagini in corso







di Maria Longobardi Oggi domenica 3 dicembre, numerose esplosioni fanno tremare il quartiere Prati di Roma. Ancora da chiarirsi le dinamiche dell’accaduto, ma una cosa è certa: l’incendio si è propagato da alcuni serbatoi delle moto parcheggiate di fronte a un edificio storico all'angolo con via della Giuliana. Stando a quanto dichiarato dai vigili del fuoco, tra le ipotesi più accreditate un mozzicone di sigaretta che ha violentemente incendiato le foglie secche ai piedi del palazzo o un atto doloso. Chco e spavento per le famiglie che abitano il condominio e per i loro cari corsi a verificarne l'incolumità. La facciata del palazzo risulta adesso quasi interamente annerita. Sono 14 tra moto e motorini parzialmente o completamente carbonizzati, sparsi all’uscio del condominio. Incendiato anche il retro di una Smart. I vigili del fuoco sono intervenuti immediatamente per spegnere l’incendio. La viabilità è stata ripristinata regolarmente e l'edificio è circondato da cittadini e dalle forze dell'ordine. Ultimo aggiornamento: Domenica 3 Dicembre 2023, 15:56

