Paura a Monteverde: cade un albero alla fermata del bus e travolge tre auto

Nel quartiere di Monteverde, a Roma, si è sfiorata la tragedia. Un albero (l’ennesimo) è caduto nei pressi della trafficata Via Federico Ozanam e ha travolto tre auto parcheggiate, fortunatamente senza provocare nessun ferito.

Leggi anche > Sasso sfonda il parabrezza, muore una bambina in autostrada

Paura a Monteverde: cade un albero di dieci metri

A Monteverde un grosso platano cade e travolge tre auto. Teatro dell’evento, che per fortuna non ha provocato feriti, la trafficata Federico Ozanam nei pressi del civico 121, vicino a una fermata dell’autobus e alle strisce pedonali. Grande paura per i residenti per via del frastuono provocato dalla caduta e dai conseguenti danneggiamenti dalle vetture, poi tranquillizzati dall’intervento dei vigili del fuoco, la polizia locale di Roma Capitale con il gruppo Monteverde e i carabinieri della stazione locale. La strada è stata chiusa per consentire le operazioni di messa in sicurezza e la linea 44 dei bus Atac, che passa per la via, rallentata e deviata.

Oltre a paura e proteste dei residenti, si è aggiunta la "reazione" della politica: «Ora a Roma gli alberi cadono anche con il caldo non solo quando piove, si allaga o se soffia il vento – hanno dichiarato in una nota congiunta il dirigente romano della Lega Fabrizio Santori e il capogruppo del Carroccio al Municipio XII, Giovanni Picone - Si è rischiata l’ennesima tragedia per la caduta del grosso platano che fa emergere con forza come sia stata affrontata in maniera superficiale la mappatura della vegetazione pericolosa per automobilisti e pedoni».

Ultimo aggiornamento: Sabato 31 Luglio 2021, 23:15

© RIPRODUZIONE RISERVATA