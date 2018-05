Paura per una forte esplosione in serata nella centrale termica nell'edificio dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato di via Salaria a Roma. Lo riferiscono i vigili del fuoco intervenuti con una squadra. Non risultano persone ferite o intossicate.

