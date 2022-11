Patente speciale allo studente disabile, caso risolto: niente lista d'attesa. Una vittoria anche di Leggo

di Lorena Loiacono

Ha ottenuto di nuovo la sua patente speciale. Ed è contento Giulio, lo studente universitario disabile grave che, per le lunghe liste d'attesa delle Asl, rischiava di non ottenere il rinnovo del documento di guida e di dover rinunciare alla propria libertà di movimento conquistata con tanta determinazione.

La storia di Giulio, riportata dalle pagine di Leggo perché il giovane sarebbe rimasto bloccato a casa per mesi a causa della burocrazia, ha colto nel segno. La Asl Rm1 si è attivata per riprogrammare un altro appuntamento. E aiutare anche psicologicamente Giulio, caduto nello sconforto quando, alla mail in cui chiedeva un appuntamento per la visita di prassi, gli era stato risposto di ricontattare la Asl a febbraio 2023: la sua patente speciale aveva la scadenza fissata al 7 dicembre, quindi sarebbe stato senza auto per almeno tre mesi. Un danno enorme per il giovane che avrebbe dovuto rinunciare alla sua autonomia e alle lezioni di fisica alla Sapienza.

Ma il lieto fine c'è stato: Giulio ha avuto il suo appuntamento in tempo ed ha ottenuto il rinnovo per tre anni, mentre la prima volta solo per 18 mesi. Un bel sospiro di sollievo, quindi, per lui e per i suoi genitori giustamente in prima linea nel rivendicare i diritti del figlio. I ritardi nelle visite medico-legali delle Asl degli ultimi mesi sono dovuti all'enorme mole di rinnovi delle patenti a seguito del blocco dovuto al Covid ma Giulio, con una disabilità motoria importante, non poteva proprio aspettare.

Venerdì 25 Novembre 2022

