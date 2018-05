Su Lamborghini e Mercedes sfreccia per Roma senza assicurazione e patente. Multe per 9mila euro

Sabato 26 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 14:13 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

A tutto gas su supercar senza patente e assicurazione. Guidava da anni auto di lusso e di grossa cilindrata senza patente e senza assicurazione: un 38enne è stato fermato, al termine di un'indagine, dagli agenti della polizia locale del, diretto da Ugo Esposito. L'operazione è arrivata dopo una serie di pedinamenti scattati in seguito a numerose segnalazioni anonime da parte dei cittadini.L'uomo, un, era stato infatti visto più volte in diverse zone di Roma sud a bordo di una lussuosa Mercedes Cla 220 e talvolta a bordo di una Lamborghini "Gallardo" cabrio. Dopo vari appostamenti, effettuati anche in ore serali, il 38enne è stato individuato in prossimità della sua abitazione e fermato, in un posto di blocco, mentre era alla guida della Mercedes, trovata priva di assicurazione.La persona, che in un primo momento ha tentato la fuga, è stata bloccata dopo un breve inseguimento ed ha ammesso le sue responsabilità. Confermata la mancanza del titolo di guida e della carta di circolazione, revocati da tempo. L'auto, che ha un valore di mercato di circa 60mila euro, è stata portata in depositeria giudiziaria, mentre al trasgressore sono stati elevati verbali per circa 9mila euro. Al momento, sono in corso altre verifiche.