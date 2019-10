Paruccini primo ballerino del Teatro dell'Opera è neo direttore del Teatro Lo Spazio di San Giovanni

Annalisa Favetti

Ariele Vincenti

Domenica 6 Ottobre 2019, 20:16

La tredicesime stagione del, nel quartiere di San Giovanni, vede il cambio del direttore artistico:, dopo 12 anni di onorata dirigenza, per potersi dedicare al suo lavoro ormai quarantennale di compositore di musica per il teatro, cinema e televisione, lascia il suo posto a, Primo ballerino del Teatro dell’Opera di Roma.A lui sarà affidata da gennaio 2020 la direzione artistica del teatro, con la preziosa collaborazione del giovane. Quest’anno il cartellone della stagione 2019-2020 del Teatro Lo Spazio prevede ben 23 spettacoli. Scorrendo i titoli, desta curiosità Bambola – La strada di Nicola, che vede sul palco del teatro il gradito ritorno di, attore e regista di questo spettacolo: «E’ una storia forte, un atto d’amore nei confronti degli ultimi uomini un po’ emarginati. Si parla di prostituzione, di amori disperati. Sarà un monologo su un uomo che si prostituisce e nel corso del racconto si potranno ascoltare le più belle canzoni di Patty Pravo, ecco perché quel titolo che ricorda una delle canzoni di Nicoletta Strambelli, in arte Patty Pravo. Un storia astratta e surreale», (dal 28/01 al 2/02).Un altro spettacolo degno di nota,, scritto da Pietro De Silva ed interpretato dache racconta: «Questo spettacolo è nato quasi per scherzo. Chi conosce Pietro sa che è un visionario, un pazzo bravo. Più di una volta mi ha detto che c’era una somiglianza tra me e Lady Diana Spencer. E allora gli è venuta la voglia di scrivere questo spettacolo. Sarò sola in scena per la prima volta per interpretare un testo drammatico, un testo che andrà a ritroso dall’incidente a Parigi, dove la principessa racconterà fatti anche privati della sua vita sfortunata a corte, per terminare al suo funerale. Sarà uno spettacolo magico, interessante, perché si creerà una certa sinergia con il pubblico», (dal 31/03 al 5/04).Tra i tanti spettacoli da vedere: Lisistrata, offline o castità per la regia di(8-13/10); Cechov fa male. Sincopi deliqui infarti e altri mancamenti di e con Sergio Basile (12-17/11); Wc Niet, spettacolo diretto da Lucia Ciardo, secondo classificato Concorso autori nel cassetto, attori sul comò 2019 (16-19/01); Vita da cani – L’ultima scommessa, per la regia di, in scena sei amici tutti diversi fra loro che hanno una sola cosa in comune: il Gioco Compulsivo (18/02-1/03); Indovina chi sviene a cena, da un’idea di: una cena per tentare di recuperare l’impossibile e per avere la meglio sulla bigotta ideologia di famiglia tipo (25-29/03); Mamme 3.0 servizio permanente affettivo per la regia di(28-29/04); Tre studi per una chiamata (1° classificato concorso autori nel cassetto, autori sul comò), scritto e diretto da Stefano Cangiano (19-21/05); Fatti di gente per bene (3° classificato concorso autori nel cassetto autori sul comò), scritto e diretto da Roberto Graziano (28/05). A chiudere la ricca stagione del Teatro Lo Spazio, Luigino, scritto e diretto da Salvatore Lanza con Lara Balbo (29-31/05).Teatro Lo Spazio (Via Locri 42/44 ROMA). Info: Tel. 3333105367, 06.77076486-06.77204149 – www.teatrolospazio.it