Roma, choc alla partita. La mamma minaccia il giovane calciatore: «Te lo ammazzo come un cane»

Martedì 3 Dicembre 2019, 18:32

Un fallo di reazione che scatena il putiferio: a, durante una partita di, nello scorso week-end si è registrato un episodio vergognoso, con unache haun calciatore, avversario del figlio.È accaduto durante un match valido per la categoria. Come testimonia un video pubblicato dal portale calcistico Gazzetta Regionale, unaera furiosa per uned è esplosa così: «Gli ha dato un calcio da seduto, calcola che entro, eh!». La situazione, però, degenera dopo pochi istanti, quando la donna arriva a minacciare l'avversario del figlio: «Entro e te lo pijo a pizze in faccia. I ragazzini non si toccano ma io te l'ammazzo,. Ma che c***o state a fà, ma che è pallone, questo?».L'episodio ha scatenato molti utenti sui social. C'è chi sostiene che il, a Roma e nel Lazio, dovrebbe fermarsi, e chi invece ribadisce che la vera rovina del calcio e dei giovani atleti siano proprio i genitori. Difficile dar loro torto, alla luce di queste parole assolutamente deprecabili e che avrebbero potuto scatenare l'ennesimo episodio di violenza sulle tribune di una partita di calcio giovanile.