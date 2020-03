Roma, deputato di Forza Italia sorpreso a correre a Villa Borghese: «Non sapevo fosse proibito». Denunciato

«Non sapevo che a Villa Borghese fosse vietato correre e fate attività sportiva». È la giustificazione - secondo quanto trapelato dalla municipale - del parlamentare di Forza Italia sopreso a correre all'interno del famoso parco della Capitale. Il parlamentare è stato quindi denunciato, durante i controlli per verificare il rispetto del decreto del ministro della salute Roberto Speranza.



Il politico di circa sessant'anni, che indossava una tuta sportiva della Camera dei Deputati, è stato denunciato ai sensi dell'articolo 650 del codice penale per inosservanza dei provvedimenti dell’autorità.



Per quanto riguarda l'identità del parlamentatare il comando generale della polizia municipale di Roma guidata dal comandante Antonio Di Maggio mantiene il più stretto riserbo.





