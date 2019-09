Parco di Piazzale Loriedo, dopo le proteste dei residenti il Comune di Roma lo riapre, ma torna nel degrado

Vergogna Roma, disabile bloccato sotto la metro: tutti gli ascensori rotti. «Ho perso l'esame all'università. Ero in trappola sotto la stazione»​

“Se pensavamo che con la riapertura dell’area verde di piazzale Loriedo sarebbe stata restituita alla comunità la bellissima piazza, punto di aggregazione dei residenti di Colli Aniene e simbolo del territorio, ci siamo sbagliati tutti. L’immagine che fornisce ora il parco pubblico non è nemmeno lontana parente di quella che ci fu sottratta circa due anni fa”. La riapertura si è rivelata una vera e propria farsa: quella che era un’area verde curata e pulita, ora è solo uno dei tanti spazi verdi abbandonati di questo municipio”.





Giovedì 5 Settembre 2019, 13:30

Da una parte una fontana a secco di acqua, dall'altra una vasca colma di acqua verdastra e maleodorante che straripa e sta iniziando ad allagare la strada. Alberi tagliati e lasciati seccare sul prato. Anzi quello che era un prato, ed oggi è erba alta, sterpaglia.Il parco di, un tempo fiore all'occhiello del quartiere romano di, periferia est della capitale, oggi, tornato nelle mani del Comune di Roma. Trascuratezza che si fa degrado. Il parco dovrebbe essere curato dal servizio giardini della, ma l'incuria - ad oggi - la fa da padrona, e rischia di diventare incuria vera e propria.Questo parco fino a due anni fa era un posto bellissimo, amato dai cittadini. Il verde era ben curato e la fontana attiva, lo rendevano un posto affollotto nelle giornate di primavera e di estate. Per anni Parco Loriedo, era manutenuto dal bar che era nei pressi dell'area verde, su concessione del Campidoglio.Poi il bar, per una serie di problemi, è stato chiuso e con esso il parco comunale, caduto nel più completo abbandono. Dopo tante sollecitazioni rivolte alla sindaca Raggi ed esposti all'Asl (per il pericolo legionella dell'acqua stagnante da mesi), il parco, circa due mesi fa, è stato riaperto alla presenza della sindaca (il 27 giugno scorso), che ha inviato una squadra di operai e giardinieri per riaprirlo e prosciugare l'acqua pericolosa.Come si legge sul sito collianiene.org, non tutto è andato come i cittadini speravano:Ecco la situazione attuale del parco. Totale abbandono. La rigogliosa fontana centrale è del tutto a secco di acqua, c'è anche un bici a noleggio lasciata lì. E la vasca piena di liquame verdastro che sta iniziando ad allagare il marciapiede. Al mattino, nessuna presenza di bimbi, una volta numerosi in bici e skateboard. La speranza degli abitanti di Colli Aniene è che il Comune di Roma intervenga in maniera coerente ed precisa nella manutenzione del parco, che un tempo appariva così.