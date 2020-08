Ubriachi scavalcano di notte nel parco del Colosseo, denunciati quattro turisti inglesi

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 5 Agosto 2020, 19:18

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ubriachi hanno scavalcato di notte i cancelli del parco archeologico del, all'altezza dell'arco di Tito e sono entrati all'interno. Per questo quattro giovani turisti inglesi sono stati denunciati daidel Comando dei carabinieri di piazza Venezia. È accaduto due notti fa. Protagonisti quattro ragazzi, tra cui un 17enne. A soprenderli la vigilanza privata. I turisti sono stati identificati e denunciati per invasione di terreni e mancato rispetto di introdursi nelle zone archeologiche; sono stati multati complessivamente per 1600 euro.