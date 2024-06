Papa Francesco al Campidoglio: «Aprirò una porta Santa in carcere. Roma sia al servizio degli ultimi». Il saluto del sindaco Gualtieri

di Redazione web

Questa mattina Papa Francesco è andato in campidoglio come vescovo di Roma che va in visita alla sua amministrazione comunale, per la seconda volta (la prima nel 2019), ma è anche il Papa che guarda al Giubileo del 2025 con un occhio agli ultimi e alle periferie. Per questo «aprirò una porta santa in carcere» ricorda Papa Francesco parlando nella storica Aula Giulio Cesare in Campidoglio. Bergoglio è stato salutato dagli squilli di tromba dei fedeli di Vitorchiano e poi insieme al Sindaco hanno fanno sosta al primo arco che si affaccia sul Foro Romano.

La visita di Papa Francesco

Il Papa si è recato nel cuore della sua città per parlare dell'Anno Santo ma anche per ribadire che Roma deve conservare la sua vocazione ad essere città aperta e accogliente, «al servizio della carità, al servizio dell'accoglienza e dell'ospitalità. Pellegrini, turisti, migranti, quanti si trovano in gravi difficoltà, i più poveri, le persone sole, quelle malate, i carcerati, gli esclusi siano i più veritieri testimoni di questo spirito». «L'autorità è pienamente tale quando si pone al servizio di tutti, quando usa il suo legittimo potere per venire incontro alle esigenze della cittadinanza e, in modo particolare, dei più deboli, degli ultimi», ha aggiunto il Papa auspicando che Roma possa continuare a «manifestare il suo vero volto, un volto accogliente, ospitale, generoso, nobile».

Bergoglio ribadisce la sua attenzione alle periferie: «A me piace andare a visitare le parrocchie di periferia, perché sentano che il vescovo gli è vicino. È molto facile essere vicino al centro, io sono al centro, ma andare a visitare le periferie è la presenza del vescovo lì».

Il saluto del Sindaco di Roma

Il sindaco di Roma Roberto Gualtieri ha accolto con grande calore Papa Francesco. La prima cosa che fanno insieme è affacciarsi sulla splendida vista del Foro imperiale. «Roma è unica», dirà poi Francesco nel suo discorso. Gualtieri dal canto suo si prepara ad aprire le porte ad oltre trenta milioni di pellegrini: «Il Giubileo, ne sono certo, farà Roma migliore», ha detto il sindaco. «La dimensione universale di Roma - ha aggiunto - rappresenta una straordinaria ricchezza per la città, poiché ci stimola a un confronto globale sulle migliori soluzioni per garantire un futuro prospero e sereno alle nuove generazioni».

Intanto, in occasione della visita, la città di Roma ha 'donato' al Papa due iniziative sociali: «Una nuova dimora destinata alle anziane e agli anziani, in un immobile confiscato alla criminalità nel quartiere Ostiense», ha spiegato il sindaco. A questa si aggiunge «un progetto di formazione e avviamento al lavoro destinato alle persone private di libertà della Casa Circondariale di Rebibbia».

