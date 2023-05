Papa Francesco a Saxa Rubra per registrare "A sua immagine", è la prima volta di un pontefice negli studi Rai

Dopo la febbre, Papa Francesco sta meglio e ha ripreso i quotidiani incontri ed udienze. In agenda oggi il pontefice ha anche un'intervista. Ed è la prima volta che un pontefice si reca in uno studio televisivo.

Francesco ha rilasciato diverse interviste tv, l'altroieri per esempio con Telemundo, ma accogliendo sempre i giornalisti in Vaticano. Al suo arrivo a Saxa Rubra ha salutato il personale della Rai presente che ha risposto con un applauso.

Si è recato alla sede Rai di Saxa Rubra per registrare un intervento nella trasmissione «A sua immagine», il programma di approfondimento religioso con all'interno l'Angelus da Piazza San Pietro che va in onda tutte le domeniche su Raiuno.

L'intervento registrato di Francesco sarà trasmesso nel corso della trasmissione condotta da Lorena Bianchetti domenica 4 giugno.

Grande sopresa e affetto quando il Papa è spuntato all'ingresso degli studi Rai: moltissimi dipendenti hanno tirato fuori il telefono per immortalare Bergoglio.

L'intervista con il programma della Cei era in agenda a marzo ma poi fu rinviata perché il Papa era stato ricoverato al Gemelli.

Ieri il Papa aveva sospeso queste attività a causa di uno stato febbrile, legato probabilmente alla fatica, come detto dal cardinale Segretario di Stato Pietro Parolin, legate alle intense giornate precedenti.

È rientrata dunque la paura per la salute di Papa Francesco dopo la febbre di ieri. Oggi ha ripreso la sua consueta giornata di lavoro. La sala stampa vaticana segnala che il Papa ha tenuto questa mattina diverse udienze.

Ucraina, Il Papa (ieri malato) ha sollevato un nuovo caso: «Kiev si sente forte per Europa e Usa» ⁦@Pontifex_it⁩ ⁦@ilmessaggeroit⁩ ⁦@UKRinVAT⁩ https://t.co/NZT45gVZfP — franca giansoldati (@francagiansol) May 27, 2023

Ha visto, in separati incontri, mons.

