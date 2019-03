Papa Francesco in Campidoglio, l'incontro con la Raggi. Romani in attesa: «Felici di vederlo»

Ora legale 2019, non sarà l'ultima: verrà abolita, ma solo tra due anni. Oggi il voto Ue I due, sempre dialogando molto cordialmente, si sono poi riuniti nello studio per un colloquio privato.

il vice-sindaco, i presidenti dei Gruppi consiliari e i dirigenti capitolini ai quali papa Francesco consegna una copia del libro «Ripensare il futuro dalle relazioni» con i suoi discorsi sull'Europa. Quindi ha salutato gli assessori e i presidenti dei Municipi nella Sala delle Bandiere e firma il Libro d'Oro Capitolino. Successivamente nell'aula Giulio Cesare il Papa ha tenuto il suo discorso agli amministratori comunali: al termine la Raggi ha annunciato l'istituzione di una borsa di studio e l'intitolazione della Sala della Piccola Protomoteca alla Laudato sì di Papa Francesco.



Infine lo scambio dei doni: a ricordo della sua visita il Pontefice ha donato un mosaico che riproduce il Colosseo e le medaglie del Pontificato. Alle 12.15, secondo programma, papa Francesco e Virginia Raggi si affacceranno dalla Loggia del Palazzo Senatorio e Bergoglio saluterà i cittadini in Piazza del Campidoglio. Al termine, nella Sala della Protomoteca, il Papa saluterà una rappresentanza dei dipendenti del Comune insieme ai loro familiari. Alle 12.30 il rientro in auto al Vaticano.

Grande emozione tra i consiglieri comunali per l'incontro di oggi con Papa Francesco in Aula Giulio Cesare. Per il capogruppo del M5S Giuliano Pacetti è «un'emozione indescrivibile. Incontrare Papa Francesco è un onore immenso che lascia senza fiato. La Sua visita infonde su tutta la città nuova energia e nuova forza e Roma ricambia con gioia il suo amore». Si dice emozionato anche il capogruppo del Pd Giulio Pelonzi che afferma: «Viva l'ecologia integrale! La visione più progressista che c'è oggi sull'ambiente e la giustizia sociale. Abbiamo chiesto la modifica dello Statuto di Roma Capitale per recepirne i principi». Poi aggiunge ironico: «Meno male che viene il Papa, il Campidoglio ha proprio bisogno di una benedizione».

«Questa mattina con la visita del Pontefice le dinamiche politiche lasciano il posto ad un sentimento di pura emozione», commenta il capogruppo di FdI Andrea De Priamo. Mentre Stefano Fassina (Sinistra X Roma) spiega: «Sono molto incuriosito dalla visita del Papa in una fase così difficile per la nostra città. Confesso che sono imbarazzato per il contrasto tra il suo spessore morale e la qualità morale, politica e amministrativa che come classe dirigente romana mostriamo da tanto tempo».

Tanti cittadini e studenti hanno aspettato il pontefice in piazza del Campidoglio. Isabel, 8 anni, la figlia di una dipendente del dipartimento Trasporti del Comune, ieri ha fatto un disegno che vorrebbe consegnare al Papa: raffigura un cuore con dentro la scritta «Sei il migliore». «Troveremo il modo di farglielo recapitare», assicura la mamma. «Sono contenta di poterlo vedere», afferma la bambina. «Mia moglie è stata estratta tra i dipendenti comunali per poter assistere alla visita del Papa. Siamo molto emozionati e contenti. È la prima volta che lo vedrò così da vicino - racconta Andrea arrivato con il figlio -. Inoltre vedrò posti del Campidoglio che non ho mai visitato».

ha visitato questa mattina il Campidoglio, accolto dalla sindaca di Romatailleur nero e fascia tricolore per la sindaca del Movimento 5 Stelle, con cui il Pontefice ha scambiato alcune parole di saluto e una cordiale stretta di mano al suo arrivo in auto nell'area di Sisto IV, tra gli squilli di tromba dei Fedeli di Vitorchiano. Il Papa ha incontrato brevemente i familiari della Raggi per poi affacciarsi dal balcone dello studio della sindaca, la cui vista di apre sui Fori Romani.Francesco, dopo un colloquio privato con la sindaca, ha poi raggiunto la Sala dell'Arazzo dove si trovano