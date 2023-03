Papa Francesco, no agli alloggi gratis ai cardinali: paghino l'affitto come inquilini normali. «Spese della Chiesa crescenti»

di Redazione web

Papa Francesco dice no agli alloggi gratis ai cardinali: paghino l'affitto come inquilini normali. Via, dunque, i privilegi dei cardinali «per far fronte agli impegni crescenti che l'adempimento al servizio alla Chiesa Universale e ai bisognosi richiede in un contesto economico quale quello attuale, di particolare gravità», ha detto il Pontefice.

Papa Francesco, stangata ai cardinali

Lo riferisce il portale vaticano confermando le notizie trapelate ieri. Il Santo Padre ha disposto l'abrogazione di tutte le disposizioni che consentono l'utilizzo gratuito o a condizioni di particolare favore degli immobili di proprietà degli enti che fanno riferimento al Vaticano. La decisione di Papa Francesco è arrivata lo scorso 13 febbraio, al termine di un'udienza con Caballero Ledo, il nuovo Prefetto della Segreteria per l'Economia.

Quanto pagano i cardinali?

I canoni per i cardinali e per i responsabili che operano in Curia dovrebbero essere pari a quelli che vengono applicati agli altri inquilini. Nella bozza del testo che viene anticipata dal sito conservatore si dice ancora che eventuali eccezioni alla normativa dovranno essere autorizzate dal Papa.

