Non sono ancora le sette del mattino quando dal traforo di via Nazionale si scorge l'auto di sua Santità. Sotto la pioggia battente Papa Francesco scende dal veicolo e si dirige ai piedi della Madonna di piazza Mignanelli per una preghiera nel giorno dell'Immacolata.

A circondarlo gli uomini dei Vigili del fuoco che poco prima del suo arrivo a sorpresa hanno deposto, come da tradizione, una corona di fiori fra le braccia di Maria. La notizia è riportata da Camilla Mozzetti su Il Messaggero.

Ultimo aggiornamento: Martedì 8 Dicembre 2020, 16:29

