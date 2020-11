Papa Francesco non andrà in Piazza di Spagna l'8 dicembre per evitare assembramenti

«Il prossimo 8 dicembre il Santo Padre Francesco compirà un atto di devozione privato, affidando alla Madonna la città di Roma, i suoi abitanti e i tanti malati in ogni parte del mondo», ha annunciato Matteo Bruni, direttore della Sala Stampa della Santa Sede. «La scelta di non recarsi nel pomeriggio in Piazza di Spagna per il tradizionale Atto di venerazione dell'Immacolata è dovuta alla perdurante situazione di emergenza sanitaria e al fine di evitare ogni rischio di contagio provocato da assembramenti».

La tradizione, inaugurata nel 1958 da papa Giovanni XXIII, quest'anno non avrà luogo. A causa del Covid, i rischi sono troppi. Papa Francesco già in altre occasioni ha sottolineato la tragica emergenza che stiamo vivendo e invitato al rispetto delle regole per ridurre i contagi. La decisione della Santa Sede di non partecipare all'omaggio dell'Urbe alla Vergine Maria nelle forme consuete si inserisce in questo percorso. Anche la fede, di fronte alla pandemia, segue i dettami della scienza.

