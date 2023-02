Uomo trovato morto nel cortile di un ex asilo: mistero a Frosinone. Caduta occidentale o omicidio?

di Redazione web

Il corpo di un uomo è stato trovato senza vita nel cortile dell'ex asilo di via Sellari, nel centro di Frosinone. La vittima è un cinquantenne, Paolo De Angelis, trovato domenica pomeriggio ed è subito scattato il giallo, dopo che a lanciare l'allarme è stato un senzatetto, che usava la struttura abbandonata come riparo. Sul posto sono arrivati i poliziotti e il personale medico che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell'uomo, scrivono i giornali locali.

Va a fare la dialisi e prende l'Epatite C: paziente risarcita con 160mila euro. Una battaglia lunga 17 anni

Escluso il suicidio

Dopo il mistero del ritrovamento, sono subito scattate le indagini, che avrebbero portato ad una prima versione su quanto sarebbe successo. L'uomo sarebbe caduto da 15 metri di altezza e nel volo verso il terreno non ha trovato scampo, deceduto sul colpo; secondo gli investigatori, però, sarebbe esclusa la pista del suicidio, mentre è avvalorata l'idea di una caduta accidentale, da un muraglione del sovrastante viale Mazzini. Se si tratti di un malore, di una caduta accidentale o se ci sia altro dietro la morte di De Angelis.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 20 Febbraio 2023, 13:17

© RIPRODUZIONE RISERVATA