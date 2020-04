Paola Tiziana Cruciani: «Ai romani dico "Stamo manzi" siamo tutti uguali e nella stessa barca.Ma appena finito l'isolamento vado al mare».

E' la mamma di Alberto Sordi alias Edoardo Pesce nel film tv diretto da Luca Manfredi "Permette? Alberto Sordi", ma Paola Tiziana Cruciani è anche un’attrice di teatro e drammaturga. In attesa che si superi questo periodo di solitudine ed emergenza da virus, l’interprete si organizza, in modo da avere sempre qualcosa da fare.



Ha una vita piena?

«La creo. Mi sveglio presto ma non prestissimo e dopo aver fatto colazione metto in ordine: ogni giorno scelgo un angolo della casa. È capace che per una giornata intera mi dedichi solo a un mobile o a un comò. È anche un modo per meditare: bisogna fare ordine dentro e fuori noi stessi».



Fa esercizio fisico?

«Certo, verso le 11 faccio riscaldamento per trenta minuti, ma non arrivo mai a sudare. E a quel punto scatta il ballo».



Balla da sola?

«Metto la musica sud americana e ballo una decina di minuti: come una scema!».



Ha cantato in balcone?

«C’è poco da cantare… Vivo a San Giovanni e il primo giorno ho partecipato. Ormai alle 18 un ragazzo che fa il batterista si sfoga e suona per una mezzora per tutta la strada: i vicini si affacciano e applaudono. È un modo carino per rimanere in allenamento e tenere vivo il crocicchio di strade».



Stava lavorando a qualcosa prima della quarantena?

«Tutto si è fermato a una settimana dal debutto al Teatro7 della commedia “Tempo al tempo”: sarei stata in scena con Antonella Laganà, Alessandra Costanzo e Marta Zoffoli. Un titolo che è anche un invito: rifaremo tutto ma diamo tempo al tempo».



Un consiglio per i romani?

«Al romano dico “stamo manzi, dovemo da sta manzi”. Quando quelle poche volte si esce per fare la spesa, bisogna mantenere la calma, la lucidità, attenersi alle regole ed evitare inutili discussioni».



Cosa sta imparando da questa quarantena?

«Il rispetto degli altri. E in questo caso più che mai gli altri siamo noi. Siamo tutti uguali e nella stessa barca; se non impariamo ora a considerare l’altro come noi stessi è un guaio».



Come si dà forza?

«Non ho un mantra preciso, spesso quando finisco qualcosa mi faccio i complimenti da sola: «Brava, hai visto? Brava Paola!».



La prima cosa che farà quando tutto sarà finito?

«Vado al mare, sulla spiaggia: voglio vedere il mare».



Ultimo aggiornamento: Mercoledì 15 Aprile 2020, 07:50

© RIPRODUZIONE RISERVATA