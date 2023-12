Panettone Maximo: doppia vittoria della pasticceria romana Vizio, prima con il migliore lievitato artigianale tradizionale e al cioccolato

di Sabrina Quartieri

Hanno temporaneamente tolto le mani dalla pasta, rubando qualche ora a lieviti, canditi e creme, per raggiungere a Roma il Salone delle Fontane all’Eur e partecipare alla gara capitolina più golosa di questo fine 2023: “Panettone Maximo”. Una manifestazione giunta alla quinta edizione, per la prima volta a carattere nazionale, ideata da Fabio Carnevali e Stefano Albano per decretare i due migliori panettoni artigianali d’Italia, nelle categorie tradizionale e al cioccolato, tra 42 realtà dello Stivale partecipanti. In particolare, pasticcerie e forni che si sono dati battaglia con i loro fiori all’occhiello della produzione dolciaria natalizia. Ad aggiudicarsi il primo posto, dopo un’attenta analisi di giurati pastry chef e giornalisti gastronomici, in entrambe le categorie del miglior Panettone tradizionale e al cioccolato è stata la pasticceria romana Vizio, che ha il laboratorio in provincia a San Cesareo. Una vittoria inaspettata, perché doppia, per i titolari e pastry chef Simone Cavallo e Dalila Esposito, emozionati nel ritirare i riconoscimenti davanti a un’appassionata platea di golosi.

Il commento a caldo dei titolari e pastry chef di Vizio

«Per questo traguardo c’è voluto tanto lavoro e sacrificio, una profonda ricerca della materia prima e fondamentale è stato il lievito madre, servono sempre grandissime lievitazioni», racconta Cavallo a Leggo. Lo stesso che poi svela i segreti dei suoi panettoni, venduti entrambi a 40 euro: «Nel classico troviamo uvetta all’interno e scorze d’arancia selezionate; nell’altro, un triplo cioccolato al latte, fondente e bianco, l’impasto è scuro. I nostri punti di forza, comunque, restano la fragranza, la morbidezza e la profumazione», conclude il pastry chef della provincia di Roma. I protagonisti di questi ambiti riconoscimenti possono ora rimettersi al lavoro e continuare a dedicarsi alla creazione dei dolci artigianali che presto saranno sulle nostre tavole. E non solo in quanto ambasciatori della tradizione: la domenica di gara che ha visto sfidarsi 29 lievitati laziali (di cui 15 tra Roma e provincia), 2 siciliani, 5 campani, 2 molisani, un marchigiano, 2 toscani e un friulano, è stata infatti animata da stand-vetrina traboccanti di panettoni capaci di osare ben oltre i gusti classici. Invitanti e fantasiose varianti, per solleticare i palati degli avventori golosi, omaggiando il territorio di provenienza come in una food hall di Natale che celebra le regioni italiane.

Il pastry chef Germano Labbate di Agnone (Molise)

Non solo gusti classici: gli “special” del dolce più iconico delle festività natalizie

A tentare i capitolini con l’originalità e la tipicità locale del Meridione è il molisano Germano Labbate, di Agnone, nella provincia di Isernia, che nell’impasto mette la mela zitella semi-candita: «Una varietà antica del nostro territorio, la cui paraffina che tira fuori durante la maturazione veniva usata dalle donne di un tempo per deodorare l’ambiente e come cosmetico per il corpo. Da qui, il suo nome». Ad affiancarlo, ecco anche una proposta Pera e cioccolato, siringato con una soluzione di vino Tintilia, un vitigno autoctono rustico, «ma ce ne vantiamo come fosse il nostro Barolo», racconta Labbate. Allo stesso modo, il pastry chef isolano Vincenzo Bonfissuto di Canicattì (Agrigento) presenta tre specialità, come il Panettone al pistacchio di Raffadali Dop; quello al Caramello salato delle saline di Mozia e poi, come novità, il Panettone delle due Sicilie: «È un incontro culturale e gastronomico del Sud Italia, con mela annurca campana IGP, mandarino tardivo di Ciaculli (Palermo), farine di grani antichi e mandorle di Sicilia», spiega Bonfissuto. Punta su un’eccellenza del territorio anche Michele Somma, pasticciere artigiano de La Delizia di Santa Maria la Carità, in provincia di Napoli, che per il suo lievitato tradizionale sceglie le albicocche Pellecchielle del Vesuvio: «Io sono un veterano nell’usare questa materia prima, con cui si stanno cimentando in tanti ultimamente. Una varietà leggermente più piccola, ma molto più profumata», ricorda Somma, che ha portato a Roma anche una versione al cioccolato, in gara al Sigep di Rimini, che decreterà i Campioni Italiani della Coppa del Mondo del Panettone, attesa a novembre 2024 a Milano.

E in effetti, il frutto che nasce ai piedi del vulcano partenopeo si ritrova nel prodotto di punta della pasticceria di Arcangelo Patrizi a Fiumicino, con il frutto di tendenza quest’anno, insieme a zenzero e fava Tonka. Un’albicocca proposta anche nello speciale “Pop” di Fabio D’Antoni della Pasticceria D’Antoni di Roma, con aggiunta di noci pecan e una glassa al cioccolato bianco e cocco rapè.

Il pastry chef Michele Bonfitto con il suo team

I trend di vendita, le regole del Panettone artigianale perfetto e come abbinarlo

Chi sta lavorando su un prodotto a base di amarena e pasta di mandorle, e su un altro all’arancia semi-candita e crema al fondente al 75%, per tentare la gola di chi, in fatto di panettone, è più che conservatore, è il romano Attilio Servi, maestro pasticciere, lievitista e giurato in questa edizione del festival. Un evento che è anche l’occasione per ricordare i trend di vendita di “Sua maestà” il Panettone: «Ormai negli ultimi sei, sette anni, i numeri sono invariati: il 45% di chi acquista chiede il classico, il 25% il cioccolato, il restante tutte le altre proposte, con le varianti cremose al pistacchio e alla gianduia accattivanti per i bambini che, in genere, preferiscono il pandoro o dolci più semplici», spiega Servi. Ma come orientarsi con gli acquisti e riconoscere un buon panettone artigianale, soprattutto se è in gara? «Tutto sommato è semplice, basta ricordare che abbiamo cinque sensi e l’unico che non dice bugie è l’olfatto. Un buon panettone deve essere innanzitutto profumato. Al tatto, invece, deve risultare soffice nella parte interna e con una maggiore consistenza nella crosta (il cui spessore non può superare i due-tre millimetri, altrimenti vuol dire che il lievitato è stato cotto troppo a lungo e risulterà asciutto al palato)».

Infine, attenzione alle croccantezze del candito e dell’uvetta: «Lei deve restare umida, quasi bagnata; lui, turgido e mai molle. Un’ultima regola, se pensiamo al panettone perfetto in gara – aggiunge l’esperto – riguarda l’alveolatura: l’imperativo è che sia definita e disomogenea, con le bollicine interne dell’alveolo irregolari». E se la crema con cui abbinare il lievitato classico resta lo zabaione, di tradizione milanese, Servi non esita un attimo nel bocciare quella su base mascarpone, «troppo grassa per un prodotto già grasso di suo», ribatte il maestro di lievitati, per rilanciare subito dopo: «Meglio una fondutina di cioccolato fondente fatta in casa, e un po’ di gelato alla vaniglia o crema. Ma per aumentare al massimo i contrasti, andrebbe abbinato alla mortadella, ma che sia tagliata ben sottile», si raccomanda Servi, con un ultimo inaspettato accostamento, al termine di una allegra domenica romana. Una giornata ad alto tasso di dolcezza in compagnia di show cooking di pastry chef stellati, da Francesco De Padova a Iside De Cesare, da Ferdinando De Simone a Giovanni Fedeli, e con Babbo Natale a intrattenere i bambini. Ma anche un’occasione per fare beneficienza, con il supporto di Airone e degli orfani di femminicidio, e della So.spe. di Suor Paola, a cui nei prossimi giorni saranno consegnati i lievitati in gara rimasti integri.

Attilio Servi, maestro pasticciere, lievitista e giudice di gara a Panettone Maximo

