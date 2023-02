Pamela Mastropietro uccisa, chiesta la conferma dell'ergastolo per Oseghale: «C'è stata violenza sessuale»

di Redazione web

«Chiedo alla Corte la condanna alla pena dell’ergastolo». Lo ha detto il sostituto procuratore generale Paolo Barlucchi nel corso dell’udienza per il processo di appello bis per la sola violenza sessuale nei confronti di Innocent Oseghale, già condannato in via definitiva per aver ucciso e fatto a pezzi Pamela Mastropietro, la 18enne romana che si allontanò dalla comunità di Corridonia e i resti furono poi ritrovati in due trolley a Pollenza (Macerata) nel gennaio di cinque anni fa.

Secondo il sostituto procuratore generale infatti "l’omicidio è avvenuto in occasione della violenza sessuale".

Lo zio legale: «Caso demoniaco e ancora si discute sulla violenza sessuale»

«È duro spiegare a questi genitori come dopo cinque anni ancora si debba discutere se Pamela, in un contesto così demoniaco da essere stato definito un 'unicum' nella criminologia criminale degli ultimi 50 anni, sia stata vittima di violenza sessuale». Lo ha detto l'avvocato Marco Valerio Verni, zio di Pamela Mastropietro e legale di parte civile, nell'udienza per il processo di appello bis per la sola violenza sessuale nei confronti di Innocent Oseghale, già condannato in via definitiva per aver ucciso e fatto a pezzi la 18enne romana che si allontanò dalla comunità di Corridonia e i resti furono poi ritrovati in due trolley a Pollenza (Macerata) nel gennaio di cinque anni fa. L'avvocato Verni ha sottolineato che «è stato complicato spiegare ai genitori della ragazza» questo nuovo processo considerando che oggi «viene considerata violenza sessuale una pacca sul sedere o un apprezzamento fuori dalle righe».

