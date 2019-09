Palladium, per il teatro dell'ateneo di Roma salgono in cattedra Popolizio e Morricone

“Vogliamo essere attenti alle diverse forme dello spettacolo e dell’audiovisivo, ma anche alle problematiche della ricerca e della formazione”. Luca Aversano, presidente della Fondazione Roma Tre, presenta così la stagione 2019-2020 del teatro Palladium, nel cuore della Garbatella. Una proposta che punta a essere multidisciplinare e che guarda al futuro. Da ottobre più di sessanta appuntamenti - tra cui numerose prime - arricchiranno il cartellone dell’unico palcoscenico universitario della Capitale.



PRIMA ASSOLUTA per “Il Sogno di Borges” con Massimo Popolizio alla scoperta dei racconti dello scrittore argentino (11 dicembre)

SHOW AL FEMMINILE per Francesca Reggiani in “DOC Donne di Origine Controllata”: manuale di sopravvivenza mix di repertorio re contemporaneità (7-8 dicembre).

VOCE NARRANTE di Michele Placido per “Guernica, icona di pace”, ispirato al capolavoro di Picasso, con le musiche di Ennio Morricone (1 dicembre).



TEATRO La programmazione si apre con Roberto Latini e il suo In Exitu (nella foto 11-13/01). Tratto dall’omonimo romanzo di Giovanni Testori, è il primo degli spettacoli ispirati a opere letterarie. Molti i testi classici rielaborati alla luce della contemporaneità, come Spettri, un dramma familiare (20-23/02) adattamento dell’originale ibseniano a cura di Walter Pagliaro o Inferno Novecento (12/03), pièce nata da un’idea di Fabrizio Sinisi, Sandro Lombardi e David Riondino che colloca nell’inferno dantesco icone del Novecento come Marilyn Monroe, Lady Diana, Giulio Andreotti, Andy Wharhol e Pier Paolo Pasolini.



DANZA Aprile è dedicato alla danza. Si inizia con Pezzo Orbitale del collettivo nomadeBalletto Civile poi FOUR#GENERATION Trilogia sull’abitare, viaggio al femminile del gruppo e-MOTION e Il Balletto di Roma con Light on Dance.



MUSICA Ai primi di novembre si parte con Flautissimo rassegna dedicata al flauto e ai suoi maggiori interpreti; poi Claudio Gregori (Greg del duo Lillo e Greg) porta in scena Colazione di lavoro, progetto metateatrale con musiche di Matteo D’Amico. Ed anche i concerti di Roma Tre Orchestra.



CINEMA Palladium offrirà spazi per master class con esponenti del cinema contemporaneo, rassegne vintage con proiezioni di film in pellicola e retrospettive nell’ambito della Festa del Cinema di Roma. Sempre all’insegna della contaminazione tra le arti, la rassegna Sounds for Silents che porterà gli studenti di diverse scuole romane alla scoperta del futurismo tra cinema e musica.

