Palazzo Ripetta, atmosfere da sogno per l'opening day. Tra gli ospiti, Alberto Matano, Eleonora Daniele, Angela Melillo e Arianna David FOTO

di Valeria Arnaldi

Atmosfere glam. Creazioni artistiche. Una ricercata eleganza, a farsi chiave di “scenario” e offerta. E, per una sera, il gioco di suggestioni oniriche, a sottolineare la magia del luogo. È stato proprio “It’s a dream”, con rimando a un sogno divenuto realtà, il titolo scelto da Palazzo Ripetta per il party di riapertura, dopo l’importante restyling voluto dall’imprenditore Giacomo Cresci, amministratore del Gruppo Ginobbi proprietario del complesso secentesco in via Ripetta, appunto. E non a caso sono stati molti i nomi noti che hanno preso parte ai brindisi per l’opening dell’hotel indipendente a cinque stelle, a due settimane dal lancio del suo ristorante San Baylon, con il chiosco Piazzetta Ripetta e il Baylon Cocktail Bar. Tra gli ospiti, Alberto Matano, Eleonora Daniele, Angela Melillo, Arianna David e molti altri.

A conquistarli, l’attenta cura al dettaglio della manager Alessia Meli e le prelibatezze dello chef Rodolfo Chieroni. Ma non solo. È proprio il palazzo, infatti, ad affascinare con la sua storia, anzi le sue storie, e la nuova visione, in un intenso dialogo tra antico e moderno che si fa specchio dell’anima stessa della città. Articolata l’offerta, che vanta settantotto tra camere e suite, con la curatela degli studi Fausta Gaetani Design e M.O.I. Architetti. E un goloso progetto di ristorazione «all-day dining» ideato dall’Agenzia Laurenzi Consulting di Dario Laurenzi con lo studio di architettura di Roberto Liorni. Più firme selezionate per assicurare un risultato d’eccellenza, tra design contemporaneo, arte e gusto.

L’Opening Party si è fatto, dunque, brillante sintesi della filosofia dell’intero spazio, che porta una nuova idea di hôtellerie di lusso nella Capitale, proposta in quello che fu uno dei più importanti conservatori delle “zitelle” capitolini, ossia il Conservatorio della Divina Provvidenza e di San Pasquale Baylon. A impreziosire con ulteriori “incanti” lo spazio, già ricco di rimandi, una serata dall’ispirazione filmica e letteraria, tra lo stile del Grande Gatsby di Fitzgerald e quello di “Midnigt in Paris” di Woody Allen.

Non stupisce che al party siano intervenuti anche gli scenografi premio Oscar Dante Ferretti e Francesca Lo Schiavo. E ancora, Costantino Della Gherardesca, Iaia Forte, Paola Minaccioni, Alessandra Sardoni e Lucrezia Lante della Rovere. Senza dimenticare Eva Crosetti, Dino Abbrescia con sua moglie Suzie Laude, Giulia Bevilacqua, Michele Bravi, Federica de Denaro, Eliana Miglio, Samuel Peron, Myriam Catania, nonché il premio Strega Mario Desiati e la star della Mixology italiana Patrick Pistolesi di Drink Kong. Tanti volti noti, che per una volta, si sono fatti pubblico e si sono lasciati affascinare dalle meraviglie del Palazzo, nuova “star” in città.

Ultimo aggiornamento: Martedì 20 Dicembre 2022, 19:44

