Ai registi Stefania Capobianco e Francesco Gagliardi il premo "Ekberg 2020"

Ultimo aggiornamento: Domenica 1 Marzo 2020, 20:50

Le celebrazioni del centenario di nascita di(20 gennaio 1920) non accennano a scemare, anzi, le notti della Capitale si sono impreziosite di una celebrazione sui generis. Il premio cinematografico "2020", dedicato ad una delle più significative e preziose muse del genio romagnolo. Organizzato da, presidente dell'associazione "L'alba del terzo millennio", il premio - alla sesta edizione - ha voluto rendere omaggio a Fellini, alla sua Dolce Vita e, al contempo, ha voluto esaltare e difendere la dignità del lavoro artistico.in Piazza Colonna a Roma ha fatto da splendida cornice alla serata di premiazione - il 22 febbraio - prestando le sue sale alla esposizione dei meravigliosi costumi di scena originali del film "Il Casanova", hche hanno incantato i numerosi artisti e personaggi della nobiltà romana presenti alla serata di gala.A vincere il trofeo, realizzato dal maestro Tonino Maurizi, artisti affermati e imprenditrici dell'industria cinematografica. Il registae la regista, sono stati due degli illustri premiati della serata. Dopo aver diretto il chiacchieratissimo film "Mò Vi Mento - Lira di Achille", si apprestanoa dirigere un nuovo lungometraggio che questa volta racconterà una parte della nostra Italia non più attraverso l'ironia e la satira, come era avvenuto invece in Mò Vi Mento, ma attraverso gli occhi di una bambina.Presente alla serata anche il giornalista, socio della Auris Film, società di produzione cinematografica romana, all'interno della quale spiccano anche tre giovani produttrici emergenti qui premiate: Rossella Cardinale, Erika Cardinale e Raffaella Pace, che rappresentano quella parte del sud Italia che crede fortemente nel valore della cultura e trasforma una passione in lavoro.Tra i premiati anche, Deborah Eliana Rinaldi, Filippo Ascione,, Ida Elena De Razza, Luigi Mazzella e Mario Zamma. Presenti anche gli attorie Metis Di Meo e gli imprenditori Francesco Pace e Carmine Cardinale.