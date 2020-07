PalaTiziano, via alla riqualificazione. Virginia Raggi: «Torna ai cittadini»

Abbiamo destinato oltre 2,5 milioni per il completo recupero di una struttura importante non solo per chi ama lo sport ma anche per il suo valore culturale e architettonico. Il progetto prevede un restyling completo con la riqualificazione dell’area, il rifacimento degli ambienti interni e dei campi da gioco e il ripristino dei due montascale per le persone con disabilità.

Un intervento atteso da tempo, reso possibile grazie al lavoro degli uffici e dell'Assessorato allo Sport. Il Palazzetto era stato chiuso a causa di gravi carenze nella manutenzione accumulate negli ultimi 20 anni. Dalla foto potete vedere in che condizioni ce lo hanno lasciato. Noi abbiamo lavorato per recuperare e rinnovare questa bellissima struttura

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 1 Luglio 2020, 15:30

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Chiuso da due anni per una necessaria ristrutturazione, abbandonato e spesso vandalizzato: ildi, a, attende da tempo la riqualificazione. Ora, con toni trionfalistici sui social, annuncia: «Iltorna ai cittadini».I post della sindaca di Roma annunciano che è stata pubblicata la gara per la riqualificazione dell'impianto, nel quartiere Flaminio. «» - ha spiegato Virginia Raggi - «».La chiusura delera giunta nel 2018, quando si erano resi necessari dei lavori di ristrutturazione tanto all'interno come all'esterno dell'impianto. Fino a quel momento, il Palazzetto dello Sport era stato utilizzato dalle società cestistiche della Virtus e dell'Eurobasket, con la prima squadra capitolina che poi aveva preferito spostarsi nello storico Palazzo dello Sport (ex PalaLottomatica), all'Eur.