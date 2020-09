Padel, riparte a Roma la stagione con la UBI Banca Padel Cup: dal 3 ottobre il via alle sei tappe

Riparte a Roma la stagione del padel, la prima dopo la pandemia, quindi nel rispetto di tutte le normative anti-Covid, in campo e nei circoli, ma con una voglia matta di scendere in campo. Saranno sei le tappe della UBI Banca Padel Cup in programma: si parte nel weekend del 3 e del 4 ottobre al Red Padel Roma, con gli altri appuntamenti fissati al TC San Giorgio (17-18 ottobre), allo Sporting Club Flaminia Padel (31 ottobre-1 novembre) al Joy Padel Club (14-15 novembre) e al Bailey Padel Club (28-29 novembre), mentre il Master finale si svolgerà il 12 e il 13 dicembre all’Arena Green House Padel di Santa Maria delle Mole. UBI Banca metterà in palio, per i vincitori di tutte le categorie (maschile, femminile, misto e principianti Maschile), otto racchette del prestigioso marchio Starvie e altrettanti biglietti di Tribuna per le finali categoria maschile e femminile del World Padel Tour-Italian Open 2021, il circuito internazionale più importante al mondo.



IL REGOLAMENTO La UBI Banca Padel Cup fa parte dei tornei del Circuito amatoriale MSP Italia della Regione Lazio, che oltre a decretare le quattro coppie vincitrici assegna punteggi a ogni club in base ai piazzamenti dei loro giocatori. Dal 2018, il settore padel MSP Italia ha introdotto una novità dal punto di vista tecnico, escludendo i giocatori tesserati FIT classificati in tutta la 2a categoria, per rendere sempre più omogenea e divertente la competizione. Regola, questa, che si va ad aggiungere al rispetto della convenzione con la FIT Padel, che prevede per i tornei amatoriali la sola partecipazione di giocatori classificati al massimo NC nel ranking FIT Padel Italia. Come ogni stagione, terminata a dicembre la UBI Banca Padel Cup, si ripartirà poi a marzo 2021 con il circuito di primavera sempre amatoriale, sia di regole che di “spirito”.



Il 2020 vede l’ingresso nella “famiglia” MSP (Ente di Promozione Sportiva riconosciuto dal CONI) di un nuovo e prestigioso marchio, UBI Banca, title sponsor del più grande torneo amatoriale di padel organizzato su Roma e Provincia dal MSP Italia. "Siamo orgogliosi che una banca così importante abbia deciso di affiancarci in questa nuova avventura – ha spiegato Claudio Briganti, responsabile nazionale settore padel MSP Italia -. Una partnership, quella con UBI Banca, che ci spinge a fare ancora meglio e a regalare un'esperienza unica alle atlete e agli atleti che decideranno di iscriversi al circuito". Nelle passate edizioni della MSP Padel Cup (con marchio Vueling) furono oltre 1.000 gli iscritti alle varie tappe: quest'anno si punta a battere il record. “Abbiamo deciso di investire sull’UBI Banca Padel Cup per il grande interesse e partecipazione che questo nuovo sport è riuscito a conquistare. Il padel è uno sport vivace e giovane, in forte crescita direi proprio come il nostro Istituto di credito”, ha dichiarato Cristian Fumagalli, responsabile Macro Area Territoriale Lazio, Toscana e Umbria di UBI Banca, Gruppo Intesa San Paolo. Ultimo aggiornamento: Martedì 22 Settembre 2020, 18:59

