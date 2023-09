A Roma evento per la pace con Germano, Motta, Insinna, Aprea e Bruno a favore di Emergency

Riflettere insieme sulla guerra, sui suoi costi umani ed economici, sulla possibilità di impegnarsi per abolirla. È il senso dell’iniziativa “Pace e pace – Pe’ strada con Emergency” che si svolgerà sabato 30 settembre a Roma, in piazza Sempione e al Parco Nomentano. Una giornata organizzata dai volontari romani dell’Associazione con il patrocinio e la collaborazione del III Municipio di Roma. Esperti, attori e musicisti parleranno insieme ad Emergency di pace con tante attività che trasformeranno la piazza principale di Montesacro in un teatro all’aperto dedicato ai diritti. Tra i protagonisti della giornata ci saranno Elio Germano, Valentina Carnelutti, Flavio Insinna, Motta, le Bestierare, Valerio Aprea, Luca Carocci, Massimiliano Bruno, Er Pinto, Simone De Sena, il giornalista Luca Liverani, la Segretaria generale dell'Istituto di Ricerche internazionali Archivio Disarmo Francesca Farruggia e la Presidente di Emergency, Rossella Miccio. “A un anno e mezzo dall’inizio della guerra in Ucraina – spiega Pietro Protasi, volontario storico di Emergency – abbiamo sentito forte l’esigenza di rimettere al centro del dibattito pubblico la pace. Perché per costruire un mondo senza conflitti bisogna prima saperselo immaginare. Ed è partendo dal rispetto dei diritti umani e dalla diffusione di una cultura della pace e della solidarietà che credo si possa realizzare l’utopia di un mondo senza guerra. Per questo il ruolo della scuola e dell’educazione è strategico.”

“Con Emergency si sta creando un rapporto molto bello in cui credo tantissimo – dichiara Motta - La prima volta che ho avuto il piacere di suonare per loro è stato insieme a Nada quando facevo il suo turnista, in quell’occasione ricordo che riuscii a conoscere anche Gino Strada. Credo tanto in quello che fanno e se grazie al mio lavoro riesco a fare qualcosa che possa aiutare gli altri sono, e sarò sempre, il primo che si presenta all’appello.”

Già dalla mattina, alle 9:30, l’area pedonalizzata di piazza Sempione si animerà con un’azione di pittura collettiva a cura di Informadarte dedicata ai bambini dai 3 ai 5 anni, a cui verrà chiesto di misurarsi con i simboli della guerra e della pace insieme ai loro genitori. Quindi dalle 10:00 alle 13:00 gli studenti delle scuole primarie e secondarie di I e II grado del III Municipio porteranno sul palco letture, canzoni, brani teatrali frutto di un percorso di approfondimento sui temi della pace e dei diritti realizzato nelle settimane precedenti con i volontari del Gruppo Scuola di Emergency.

Per tutto il giorno, inoltre, nella stessa piazza sarà allestito un villaggio Emergency con gazebo dove sarà possibile informarsi su tutte le attività dell’Ong e sostenerle grazie ai gadget, una mostra fotografica sull’ Afghanistan e un angolo riservato ai visori per la realtà virtuale. Grazie ai visori 360° chi vorrà potrà, ad esempio, immergersi in un video che offre un’esperienza completa per comprendere cosa succede durante i salvataggi in mare, dal punto di vista delle persone soccorse e di chi soccorre. Il video in realtà virtuale è stato, infatti, realizzato durante una missione della Life Support, la nave Search and Rescue di Emergency che dal dicembre 2022 ha tratto in salvo 1.011 persone.

L’iniziativa si sposterà poi al Parco Nomentano per una serata all’insegna della musica e delle parole. Dalle 21:00 Valentina Carnelutti presenterà uno spettacolo che si aprirà con un monologo inedito sull’abolizione della guerra recitato da Massimiliano Bruno, che ne è anche autore insieme a Salvatore Fazio, e avrà come protagonisti Elio Germano, Flavio Insinna, le Bestierare, Motta, Valerio Aprea, Luca Carocci, Valentina Del Re, Er Pinto, Alessandro Marinelli e Simone De Sena.

Il manifesto dell’evento è realizzato da Mauro Biani.

Tutti gli eventi della giornata sono ad accesso gratuito. È consigliata la prenotazione per l’azione di pittura collettiva dedicata ai bambini dai 3 ai 5 anni tramite mail all’indirizzo: informadarte@informadarte.it

Ultimo aggiornamento: Venerdì 29 Settembre 2023, 18:45

© RIPRODUZIONE RISERVATA