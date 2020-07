Pablo&Pedro a Villa Borghese: «Torneremo a farvi ridere di nuovo», quattro show sotto le stelle di Roma

Estate, tempo di risate. La Capitale riapre le porte a nuovi show, brillanti, eclettici e divertenti: quattro importanti appuntamenti di cene spettacolo al Mhytos di Villa Borghese con i comici Pablo&Pedro.



Domenica 12 luglio partirà lo show targato Tirso de Molina, che vedrà i due attori impegnati in quattro serate dove alterneranno battute famose della loro carriera a sketch estemporanei e originali. «Questo spettacolo si può definire il “best of”, il “meglio del meglio”: torneremo sui nostri cavalli di battaglia, sulle battute storiche, sapientemente alternate a nuove battute scritte ad oc. In realtà una cosa del genere non l’avevamo mai fatta, quindi sarà un po’ tutto nuovo»ha commentato Nico Di Renzo, in arte Pedro.



I due comici, che hanno alle spalle numerose esperienze nel mondo della televisione – per citarne una, Zelig – del cinema e del teatro non si risparmiano mai nella ricerca originale della comicità, con battute innovative abbinate ad una forte dose di improvvisazione. «Ci sarà improvvisazione. Avendo un’impronta da cabarettisti, probabilmente cercheremo il più possibile di coinvolgere il pubblico, cosa che capita spesso nei nostri spettacoli» ha sottolineato l’artista.



Tra i loro cavalli di battaglia basta ricordare “Gli incontri storici”, “I rappers”, “Dio e l’Arcangelo Gabriele” e “Gli sketch più veloci del mondo”. In questo spettacolo, che avrà luogo in un palcoscenico esclusivo, simbolo glamour dell’estate romana, gli artisti regaleranno al pubblico una serata diversa per ognuno dei quattro appuntamenti alternando cavalli di battaglia e improvvisazione.



Cinquanta minuti di spettacolo, cercando di trasmettere un po’ di spensieratezza: «Dopo questi mesi così pesanti e complicati, percepisco una grande voglia di ritrovarsi, di stare insieme, di ripartire. C’è ancora di più la voglia di passare una serata spensierata, di stare bene. Noi cercheremo di alleggerire questo momento delicato con le risate, portando al pubblico sorrisi e leggerezza».



