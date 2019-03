Ostiense, scatta la voglia di Retake e i volontari si riprendono il quartiere

«La strada per riprenderci Roma è questa». L’umore è alto tra i volontari del movimento Retake Roma che ripuliscono via Ostiense. Poco importa che debbano sacrificare la loro domenica mattina per raccogliere cartacce e rimuovere poster abusivi o graffiti: «Ne vale la pena».



Ragazzi, uomini e donne di tutte le età hanno inaugurato ieri un progetto mirato a riqualificare 1 km di via Ostiense, dal ponte Spizzichino verso il centro di Roma. «Vogliamo dare un esempio e far vedere che la cittadinanza attiva esiste - spiega Pasqua Martino, di Retake Roma - una residente si è rivolta a noi, e attraverso l’ufficio decoro abbiamo attivato una collaborazione con il Comune e le partecipate: Ama, Atac... Se ognuno fa la sua parte, ce la possiamo fare, non solo a Ostiense...».

I volontari del progetto ieri hanno ricevuto anche la visita della sindaca Virginia Raggi: «Ma voi come avete imparato a fare questi lavoretti?», ha chiesto il primo cittadino ai volontari. «Da soli - ha risposto uno dei più giovani - guidati dai “retaker” più anziani... Abbiamo cominciato senza mezzi ma ora ci stiamo evolvendo, abbiamo anche il frullino e l’idropulitrice (sorride).



La spontaneità dei volontari all’opera in via Ostiense è la stessa con cui 10 anni fa alcuni cittadini romani stanchi del degrado hanno deciso fare gruppo, e dar vita ad un «movimento spontaneo di cittadini, apartitico, che promuove il decoro urbano, l’orgoglio civico, il volontariato, l’educazione e l’arte legittima», come si definiscono i volontari stessi.

L’inaugurazione di ieri è stata anche l’occasione per ringraziare un retaker veterano: il signor Nino, che con quello di ieri ha toccato quota 516 interventi nella capitale. Gli amici gli hanno dedicato una poesia, che hanno letto insieme alla sindaca Raggi: «Nino Trapani è di poche parole se non sono parolacce, parlano i fatti per cui, Roma mia, te conviene stacce... Sì perché Retake Roma è un grande sentimento, e con quello di oggi di interventi Nino ne ha fatti più di cinquecento».

