Virginia Raggi a Ostia, assalto di giornalisti e cittadini senza rispettare le distanze di sicurezza

Virginia Raggi nel primo giorno della fase 2 post lockdown ha scelto di visitare un mercato di Ostia. La sindaca è arrivata sul litorale romano stamattina per verificare l'applicazione delle misure di sicurezza all'interno della struttura mercatale, ma an quanto pare le prime regole ad essere state violate sono quelle sul distanziamento sociale. Non già da parte dei commercianti del mercato al centro di Ostia, quanto da parte della folla che ha accolto la sindaca. Una ressa di giornalisti e cittadini che ha letteralmente circondato Virginia Raggi, opportunamente munita di mascherina, senza rispettare una delle norme basilari imposte per la ripartenza in sicurezza del Paese. Ultimo aggiornamento: Lunedì 18 Maggio 2020, 14:17

