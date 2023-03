Allerta vento a Ostia, torna l'incubo mareggiate: parchi chiusi, anche nelle scuole, e spiagge sorvegliate speciali

di Lorena Loiacono

Parchi chiusi e spiagge offlimits, a Ostia è allerta per l’arrivo di forti raffiche di vento.

Domani si rischia una nuovo venerdì nero per il litorale che, quest’inverno, ha già subito danno a causa del maltempo.

ALLERTA ARANCIONE

Il Sindaco Gualtieri ha firmato infatti un’ordinanza con cui per domani, venerdì 10 marzo 2023, e fino a cessate esigenze dispone la chiusura di giardini, parchi e cimiteri del Municipio X.

L’ordinanza sindacale arriva dopo l’allerta arancione per vento, diramata dalla Protezione Civile regionale.

AREE VERDI VIETATE

E’ previsto quindi il divieto di accesso per attività ludico ricreative alle aree verdi e il divieto di svolgimento all’aperto delle attività educative e didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, dalla materna alle superiori, compresi gli asili nido, presenti nel territorio municipale.

Proseguiranno invece normalmente le ordinarie attività educative e didattiche all’interno degli istituti scolastici.

SPIAGGE SORVEGLIATE SPECIALI

“Si raccomanda alla cittadinanza - spiegano dal Campidoglio - di adottare comportamenti di prudenza in prossimità di aree verdi, nei pressi di strutture mobili e lungo zone costiere”. Anche le spiagge, quindi, saranno sorvegliate speciali: neanche due mesi fa, lo scorso 16 gennaio, il vento forte e la mareggiata devastarono stabilimenti e strutture sulla spiaggia. Poche settimane prima, il 22 novembre, una vioelnta ondata di maltempo spazzò via tutto fino a trascinare in acqua anche la Torretta del Curvone

Ultimo aggiornamento: Giovedì 9 Marzo 2023, 20:37

