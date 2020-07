Ostia, trovato un uomo impiccato nella pinetta: probabile suicidio

Il corpo di un uomo di 44 anni è stato trovato senza vita nella pineta di Castel Fusano su Viale della Villa di Plinio angolo viale Mediterraneo, appeso per il collo al ramo di un albero. A lanciare l'allarme, questa mattina alle 6, sono stati alcuni passanti. L'uomo, che non aveva le mani legate come era stato diffuso in un primo tempo, aveva lasciato l'auto parcheggiata poco distante, e scritto una lettera di addio di due pagine, fatti che portano a considerare che si tratti di un caso di suicidio. Sul corpo è stato disposto l'esame autoptico Ultimo aggiornamento: Domenica 19 Luglio 2020, 15:52

