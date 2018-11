Ostia, trovato un uomo senza vita in una cabina della spiaggia libera abbandonata

Venerdì 23 Novembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 10:18 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Unè statosul lungomare Amerigo Vespucci di. Si tratta di un marocchino senza fissa dimora di 49 anni. La macabra scoperta è stata fatta ieri verso le 17.30 da un altro senzatetto, che ha subito chiamato i soccorritori.LEGGI ANCHEIl personale medico non ha potuto far altro che constatare la morte dell'uomo. Sulla spiaggia libera sono quindi intervenuti gli agenti del commissariato Ostia Lido e la polizia scientifica, che hanno ascoltato due testimoni, due barboni, che vivono proprio nella "cabina" dove è stato trovato il corpo privo di vita della vittima.L'uomo era sprovvisto di documenti e sul suo corpo non sono stati trovati segni di viiolenza. Il suo cadavere si trovava a terra, vicino a uno dei quattro letti messi dai senzatetto nella casetta di legno della spiaggia libera di Ostia, un'area ormai abbandonata da due anni.La salma dell'uomo è stata poi identificata: si tratta di un. La stessa è stata messa a disposizione dell'Autorità Giudiziaria che ne ha disposto l'esame autoptico all'istituto di medicina legale del Policlinico Tor Vergata. Al momento l'ipotesi più accreditata è quella della morte naturale, ma non si esclude nessuna altra pista.