Ostia, tiro a segno sui veicoli dell’autosalone: caccia al cecchino

Biglie contro i vetri delle macchine. Parabrezza in frantumi ed ingenti danni al un parco auto di un concessionario (foto Ippoliti). È il terzo episodio in pochi giorni avvenuto in via della Marina a Ostia sempre nei confronti dello stesso rivenditore. L’ultimo in ordine di tempo ieri mattina, quanto il titolare dell’attività “Milli 2” storico rivenditore del litorale romano ha chiamato la polizia per denunciare l’ennesimo grave danneggiamento.

L’uomo ha riferito agli agenti che contemporaneamente al rumore del lunotto che andava in frantumi di una macchina parcheggiata davanti l’officina ha sentito anche un botto molto simile ad un colpo d’arma da fuoco. Dentro l’abitacolo, di una delle utilitarie con il vetro danneggiato, gli agenti hanno trovato una pallina di vetro molto pesante. I detective del commissariato di Ostia, dopo aver esaminato una seria di possibili traiettorie della biglia sono arrivati alla conclusione che potrebbe essere stata lanciata con una fionda, o sparata da un balcone dei palazzi circostanti ed in particolare da una palazzina al quarto piano che ha il terrazzo condominiale che affaccia sul concessionario. Durante il sopralluogo nelle abitazioni i poliziotti non hanno trovato per il momento nessun elemento utile che possa ricondurre al responsabile. Un atto vandalico, la bravata di qualche adolescente o un atto criminale in piena regola in un quartiere dove la malavita minaccia e tiene in scacco commercianti e residenti? Gli investigatori non tralasciano alcuna pista nemmeno quella di qualche ragazzino che lancia le biglie dal balcone. Ultimo aggiornamento: Giovedì 30 Aprile 2020, 04:25

