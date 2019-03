Ostia, sulla scogliera spunta la statua del Nettuno: curiosità, mistero e foto ricordo

Maestoso, tra gli spruzzi delle onde, il capo leggermente chino, il tridente tra le mani. Da due giorni, ormai, è oggetto di curiosità e di appassionati di fotografia: sulla scogliera a ponente del Pontile di Ostia, sul litorale romano, è comparsa, a sorpresa, una statua di Nettuno, il «Signore del mare e delle acque», dai lineamenti classici.

A quanto si è appreso, sono ignoti l'artista e l'autore (o autori) del «blitz» artistico che, probabilmente, nella serata o nella nottata tra domenica e lunedì scorsi, hanno collocato la statua, ancorandola con cinghie di acciaio e poi cementandola sulla linea di scogliera, messa a difesa contro l'erosione, che si trova a circa cento metri a lato del pontile.

Il blitz artistico ricorda quello di un paio di anni fa quando una statua raffigurante una Venere che fuoriesce dalle acque fu collocata, sempre a sorpresa, sul «pontiletto» di piazza delle Sirene, dinanzi alla ex Colonia: anche per tale installazione sono rimasti ignoti gli autori. Collocato tra le onde, il Nettuno lidense, celebra in qualche modo la bellezza classica ed una suggestione. La presenza sta richiamando molti curiosi che, seppur a distanza di un centinaio di metri dalla riva, scattano foto ricordo e si interrogano sull'origine dell'opera e sui motivi che hanno spinto ad ergerla nel «mare di Roma». Qualcuno ci ha visto una figura «protettrice» del Lido di Ostia, dei suoi pescatori e beneaugurante per il suo futuro. Ultimo aggiornamento: 13:15 © RIPRODUZIONE RISERVATA