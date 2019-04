Ostia, stagione balneare a rischio. L'allarme di Forza Italia: «Ingenti danni per colpa dell'erosione della costa»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ostia, il mare di Roma, rischia di non regalare un'estate serena ai suoi cittadini. «Roma Capitale deve avviare al più presto l'iter per ottenere i fondi della Regione Lazio destinati alla difesa delle coste,insieme al futuro economico del litorale romano». Così Davide Bordoni, coordinatore romano di Forza Italia e capogruppo in Campidoglio.- aggiunge - buona parte degli arenili di Ostia sono scomparsi e molte strutture turistico-balneari hanno subitoe se non si intervenisse urgentemente con il ripascimento delle spiagge la situazione potrebbe essere irreversibile. Pertanto diventa imprescindibile che Roma Capitale acceda ai fondi della Regione per offrire delle garanzie immediate a tutela della stabilità economica di tutto il comparto turistico-balneare».«Proprio per questo - spiega Bordoni - ho ritenuto opportunoe affinchè gli stessi si adoperino immediatamente, con tutti gli strumenti consentiti, per definire un piano di interventi esecutivi ed immediati a tutela dell'intero settore turistico-balneare del mare di Roma. Chiederò, inoltre, la convocazione della commissione Ambiente del Campidoglio per discutere insieme al Municipio ed alle parti sindacali di categoria delle iniziative messe in campo o da attivare».«Rimango comunque esterrefatto - conclude - della poca attenzione di Roma Capitale al territorio del decimo municipio e dell'intero comparto turistico-balneare, che sta mettendo a rischio centinaia di posti di lavoro oltre che depotenziare il litorale romano a favore dei comuni balneari limitrofi a Roma».