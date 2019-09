Ostia, lo stabilimento MedNet abbattuto ma il giudice assolve il concessionario: «Non era abusivo»

Lunedì 23 Settembre 2019, 20:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il suo, avvenuto l'11 dicembre dell'anno scorso, era stato annunciato con grandi proclami sia dache dalla 'mini-sindaca' di. Eppure, lo stabilimento balnearenon era abusivo e il suo concessionario aveva tutto il diritto di realizzare l'opera: lo ha stabilito il giudice Alessandra Cuppone, che ha assoltoA poco più di un anno dall'insediamento dicome presidente del X Municipio di Roma, il M5S della Capitale aveva annunciato in pompa magna l'abbattimento del, ritenendolo abusivo. A quasi un anno di distanza dall'arrivo delle ruspe, però, un tribunale ha stabilito che il Comune di Roma, dopo la conferenza dei servizi autorizzativa, avrebbe dovuto concedere al concessionario il permesso di costruzione. Il Campidoglio, invece, aveva dichiarato la decadenza della concessione demaniale marittima. Lo riporta Il Faro Online , portale di informazione locale del litorale romano.L'accusa a carico diera quella di abusivismo edilizio, ma il concessionario ora è stato assolto ed il pm Michele Nardi, che aveva chiesto una condanna a tre mesi e una sanzione di 30mila euro, ha deciso di non fare ricorso contro la sentenza del giudice. La decisione del tribunale mette fine ad un lungo e tortuoso iter procedurale, iniziato nel lontano 2001 con una prima autorizzazione a montare attrezzature e stand «di facilissima rimovibilità». Si trattava però di una misura temporanea, rinnovata poi fino alla fine del 2007. Il, già nel 2005, aveva fatto richiesta per l'adeguamento delle strutture e dopo una conferenza dei servizi apposita, tutti gli enti preposti avevano rilasciato i permessi al concessionario, a eccezione del Dipartimento edilizia privata e dell'Ufficio Tecnico del, che però non avevano espresso una palese contrarietà. Il silenzio dei due uffici, per legge, era valso come assenso e Fabrizio Fumagalli aveva continuato a richiedere al Campidoglio il rilascio del permesso a costruire. L'unico risultato, prima dell'abbattimento, era stato quello di ottenere la proroga alla concessione fino al 2020.Con l'arrivo delle ruspe sul mare di, Fumagalli si era ritrovato accusato di abusivismo. Un'ipotesi, questa, negata ora anche dal tribunale perché il fatto non sussiste. Secondo il giudice, infatti, se gli enti preposti hanno sempre dato parere favorevole e la concessione è stata prorogata per quasi 20 anni, la stessa amministrazione locale ha riconosciuto l'opera come non abusiva.