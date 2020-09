Ostia, stabilimento balneare trasformato in discoteca: blitz della polizia locale

Weekend di controlli anti-Covid da parte della polizia locale di Roma. Nel corso delle verifiche nella zona del Colosseo, due locali sono stati sanzionati per la mancata osservanza delle disposizioni contro la diffusione del coronavirus: a causa della presenza di assembramenti, per le due attività sono scattate le chiusure, rispettivamente di 3 e 5 giorni. A Ostia uno stabilimento è stato sanzionato per lo svolgimento delle attività di discoteca, che è stata immediatamente interrotta.



Le operazioni hanno riguardato anche alcuni luoghi tra i più affollati della vita notturna: centro storico, Trastevere, San Lorenzo, piazza Bologna, oltre a Ostia. Sono 25 le persone sanzionate perché non indossavano le mascherine, secondo quanto previsto dall'ordinanza del Ministero della Salute. Venti invece le irregolarità contestate per vendita e consumo irregolare di alcolici. I controlli hanno riguardato la sicurezza stradale: più di mille le violazioni al codice della strada accertato, tra cui oltre 400 per eccesso di velocità. In 109 casi si è resa necessaria la rimozione dei veicoli per intralcio alla circolazione. Ultimo aggiornamento: Domenica 6 Settembre 2020, 20:28

