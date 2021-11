Ostia, spiagge e lungomare affollato per una giornata di relax

Prima del nuovo peggioramento meteo previsto da domani, molti romani hanno approfittato oggi della giornata di sole e della temperatura gradevole, intorno ai 18 gradi, per una giornata in relax sul litorale. Dalla tarda mattinata traffico in aumento direzione mare, in particolare verso Ostia, ma anche Fiumicino e Fregene. Il grosso delle presenze nei centri cittadini, lungo i moli dei porti e sui lungomare, dove molti parcheggi sono occupati. Non manca, tra i più audaci, anche chi ha tirato di nuovo fuori il costume per una tintarella fuori stagione, accanto a chi passeggia in spiaggia. All'orizzonte molte vele fanno da cornice a largo tra Ostia a Fiumicino. Buon trend di afflusso viene segnalato nei ristoranti per il pranzo, anche in alcuni stabilimenti balneari. Foto di Mino Ippoliti