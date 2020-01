Ostia, spaventoso incidente sulla Litoranea: quattro feriti, due in codice rosso

Lunedì 20 Gennaio 2020, 19:11

Quattro feriti, di cui un uomo e una donna trasportati in codice rosso al Grassi: è questo il bilancio di uno spaventosoche oggi pomeriggio ha coinvolto tre diverse automobili aLo schianto è avvenuto intorno alle 15 sulla, al civico 1350, all'altezza del, nell'area compresa tra Capocotta e Pomezia. Per cause ancora da accertare, due utilitarie e un suv si sono schiantati e sul posto, oltre al personale del 118, sono giunti anche i Vigili del fuoco, che hanno dovuto liberare dalle lamiere due persone. Isono, trasportati inall'ospedale Grassi, gli altri sono due uomini, in codice verde. Pesanti le ripercussioni sul traffico circostante per tutto il pomeriggio.