Terrore a Ostia, regolamento di conti tra la folla: colpi di pistola contro una casa, un arresto

Far west tra la folla sul litorale romano. Regolamento di conti tra malavitosi in pieno giorno ad Ostia davanti a decine di passanti. Otto colpi di pistola sono stati sparati da un uomo in via Vasco de Gama verso le finestre dell’abitazione di un pregiudicato.



Gli agenti del commissariato dopo aver ricevuto la chiamata hanno arrestato D. S. di 43 anni, conosciuto dalle forze dell'ordine per questioni legate alla droga. I poliziotti hanno sequestrato anche una pistola Beretta calibro 9 con la matricola abrasa. Sono in corso le indagini per individuare il movente. Ultimo aggiornamento: Saturday 1 August 2020, 19:22

