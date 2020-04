Ostia, cognato di Spada gambizzato: spunta la pista passionale. Ma per gli inquirenti è un regolamento di conti

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 22 Aprile 2020, 09:02

Un regolamento di conti. Un avvertimento al clan. O una nuova ipotesi: la vendetta passionale. Sono questi i tre fronti su cui stanno lavorando gli investigatori che seguono la gambizzazione del cognato di Roberto Spada, avvenuta ieri pomeriggio a Ostia.Un messaggio di morte trasversale per Roberto Spada, condannato all'ergastolo per associazione mafiosa, potrebbe celarsi dietro la gambizzazione del cognato cinquantunenne Paolo Ascani incensurato ed ex gestore dello stabilimento Onda Anomala. Ma è solo una delle ipotesi investigative che stanno seguendo gli investigatori del reparto investigativo dei carabinieri di Ostia dopo l'agguato avvenuto lunedì pomeriggio in via dei Forni a pochi metri da piazza Gasparri, considerata una delle più pericolose roccaforti dello spaccio del litorale e feudo della famiglia Spada. Il ferimento secondo quanto ha dichiarato Ascani, che è arrivato al pronto soccorso del Grassi autonomamente potrebbe essere maturato per motivi passionali ma su questa pista i detective mantengono il più stretto riserbo. I due sicari che hanno fatto fuoco, sempre secondo la vittima sarebbero arrivati a bordo di uno scooter ma sul posto i carabinieri hanno trovato anche una macchina incidentata che potrebbe essere stata utilizzata dai malviventi.Una pista promettente potrebbe arrivare anche dalla ricostruzione fatta dai carabinieri di Ostia, secondo cui prima del ferimento sarebbero stati degli spari contro l'automobile, dove poi la vittima sarebbe fuggita a piedi e un altro colpo di pistola. L'uomo però è riuscito a rifugiarsi nel palazzo di casa in via dei Forni da dove poi ha raggiunto l'ospedale. Alcuni residenti della zona, dove vennero assassinati Baficchio e Sorcanera, hanno raccontato ai carabinieri che subito dopo gli spari, dalla Mini rossa, ritrovata abbandonata sarebbe sceso di corsa proprio Paolo Ascani forse inseguito da qualcuno. La sorella di Ascani, invece era proprietaria insieme a Roberto Spada della palestra occupata di via dei Forni, dove ricevette la testata l'inviato della Rai Daniele Piervincenzi.