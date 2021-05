A Ostia inaugurato lo Skatepark più grande d'Europa

Rinasce lo Skatepark di Ostia, nell'area compresa tra via della Martinica e via Nostra Signora di Bonaria. Un nuovo inizio, dopo il rogo che nel 2014 distrusse la struttura in una zona adiacente del litorale romano. L'impianto è stato inaugurato ieri dalla sindaca Virginia Raggi: «L'abbiamo ricostruito per ridarlo ai cittadini, sono sicura che questo luogo sul litorale di Roma diventerà punto di riferimento importante per tutto il territorio». Polemici invece Monica Picca e Fabrizio Santori della Lega: «Questa era in precedenza un'area verde, inserita come opera pubblica nel piano di riqualificazione urbana di Ostia degli anni 2000, pagata oltre 300mila euro. E non ci sono tribune per seguire gli eventi».



Nel nuovo Skatepark, uno dei più grandi d'Europa per questa categoria, si potranno praticare sia lo skateboarding sia gli altri sport da playground e attività di urban art. In un'area di 1.600 mq sorge lo spazio Superpark di 847 mq, che potrà ospitare gare ed eventi nazionali e internazionali, e lo spazio Street di 617 mq, oltre ad aree relax e servizi. La gestione è stata assegnata tramite bando pubblico all'Associazione Oasi Verde.

