Ostia, la scuola "Mar dei Caraibi" riapre il 15 settembre. Bozzi: «Vergognoso che le famiglie lo abbiano saputo solo oggi»

«È assurdo e vergognoso che le famiglie dell'istituto comprensivo "Mar dei Caraibi" di Ostia vengano messe a conoscenza del fatto che la scuola primaria e secondaria non riaprirà prima di martedì 15 settembre e che gli venga comunicato soltanto oggi, cioè a sole 48 ore dall'apertura prevista per lunedi». È quanto dichiara Andrea Bozzi, capogruppo civico di" Sogno Comune" in Municipio X.



«E tutto ciò - aggiunge Bozzi - perché il Dipartimento capitolino Simu non è stato ancora in grado di realizzare un tramezzo nella palestra previsto e richiesto da tempo dalla Digirente dell'Istituto. La Presidente del Municipio X Di Pillo e l'Assessore alla Scuola Paoletti farebbero bene a farsi sentire dal Campidoglio, anziché dire sempre che va tutto bene, anche quando va tutto male. Cosa faranno lunedì tutte le centinaia di famiglie coinvolte? Non andranno a lavorare per tenere a casa i propri figli o li lasceranno in Municipio?». Ultimo aggiornamento: Sabato 12 Settembre 2020, 14:45

