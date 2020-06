Ostia, scritte contro la Meloni e molotov davanti a un ristorante: «Amico di Giorgia, fascisti di m...»

Una scritta di colore rosso con vicino il simbolo della falce e martello: « Amico di Giorgia, fascisti di merda, Meloni tr..a». È stata lasciata sul muro di fronte a un ristorante in via Bocche di Bonifacio, a Ostia. È scoprirlo gli agenti del commissariato Lido alle 9 di questa mattina.

Ai piedi di una serranda è stata trovata anche una bottiglia di vetro, una sorta di molotov, con del liquido rosso all'interno chiusa da uno straccio. Sul posto anche la Polizia Scientifiche per i rilievi. Ultimo aggiornamento: Martedì 2 Giugno 2020, 14:12

